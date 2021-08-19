KABUL LE DONNE LANCIANO I BAMBINI OLTRE IL FILO SPINATO DELL'AEROPORTO PER METTERLI IN SALVO

Donne afghane disperate, impossibilitate ad entrare all’aeroporto di Kabul da dove partono i voli per evacuare stranieri e locali, hanno gettato i loro bambini oltre le barriere di filo spinato chiede...

Donne afghane disperate, impossibilitate ad entrare all’aeroporto di Kabul da dove partono i voli per evacuare stranieri e locali, hanno gettato i loro bambini oltre le barriere di filo spinato chiedendo ai soldati britannici di metterli in salvo.

Lo riporta l’emittente inglese Sky News, citando un ufficiale dell’esercito di Londra allo scalo della capitale afghana.

«È terribile, alcune gettavano i loro bambini ai militari chiedendo di prenderli, alcuni sono caduti sul filo spinato», ha raccontato il funzionario, aggiungendo che i soldati britannici sono molto provati. «Ieri notte piangevano tutti», ha detto.

In seguito alla notizia, è intervenuto il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, il quale ha spiegato che «nessun bambino non accompagnato sarà portato fuori dall’Afghanistan» perché il governo «non può prendersi in carico un minore solo».

https://twitter.com/mattczeller/status/1427996919423541263?s=19