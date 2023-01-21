KENYA, BARCA SI RIBALTA: ALMENO 6 TURISTI ITALIANI DISPERSI

Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa mattina al largo di una delle più note sp...

Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa mattina al largo di una delle più note spiagge del Kenya, la località turistica di Watamu.

Almeno secondo le testimonianze raccolte dall'ANSA, un numero imprecisato di keniani sono annegati mentre gli italiani sono riusciti a raggiungere la riva su altre imbarcazioni.

Sei turisti italiani non sono ancora rientrati ma dovrebbero essere a bordo di un altro natante turistico.

I sei turisti italiani sarebbero su un'altra barca salpata per vedere i delfini, ha riferito all'ANSA il General Manager del "Garoda Resort", Guido Bertoni.

Il Consolato onorario di Malindi si è tempestivamente prodigato per controllare lo stato di salute degli italiani salvati grazie al soccorso portato rapidamente dalle guardie del "Kenya Wildlife Service". Alcuni di loro hanno ricevuto cure nelle strutture sanitarie di Watamu e Malindi e non sono in gravi condizioni.

"Altri sono stati curati da noi, erano sotto shock e hanno riportato solo lievi contusioni", ha riferito Bertoni. "Dall'hotel abbiamo visto la scuffiata della barca che è stata

investita da un'onda anomala; a Watamu non era mai capitato niente di simile", ha aggiunto.