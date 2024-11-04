KIRIA MORELLO, IL SINDACO DI MISTERBIANCO RINGRAZIA LA CARABINIERA CHE HA EVITATO UNA TRAGEDIA A BARDONECCHIA

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha telefonato alla carabiniere Kiria Morello, 29 anni, in servizio nel Torinese ma residente a Misterbianco, protagonista in queste ore di una storia a lieto f...

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha telefonato alla carabiniere Kiria Morello, 29 anni, in servizio nel Torinese ma residente a Misterbianco, protagonista in queste ore di una storia a lieto fine.

La militare Morello è infatti riuscita a convincere una giovane di 18 anni a non lanciarsi da un tetto su cui si era arrampicata a Bardonecchia, lo scorso venerdì, in un momento di crisi. «Ho voluto telefonare a Kiria Morello - ha scritto il sindaco Corsaro sui social - congratulandomi a nome della Città di Misterbianco per la straordinaria prova di coraggio e generosità che ha dato nell'espletamento del suo lavoro. Grazie alla sua sensibilità, infatti, una giovane ha avuto salva la vita.

La carabiniere Morello è intervenuta con tempismo e umanità, riuscendo a convincere la 18enne a non saltare. Ne siamo tutti particolarmente orgogliosi. Morello è una nostra concittadina, residente nel quartiere di Belsito, in servizio in Piemonte per l'Arma.

Abbiamo voluto ringraziarla a nome della Città di Misterbianco, invitandola a venirci a trovare in Municipio quando sarà possibile», ha dichiarato il sindaco Corsaro.

«Quando si è sull'orlo del precipizio - aggiunge Corsaro - a volte, c'è solo bisogno di una mano amica. Eravamo a un passo dalla tragedia, ma tutto si è risolto grazie alla mano tesa di Kiria Morello.

Rivolgiamo a lei e a tutti gli uomini e le donne in divisa un pensiero di gratitudine. Per il coraggio, la determinazione, ma soprattutto l'umanità che tutti coloro che lavorano per le Forze dell'ordine mettono nei loro compiti quotidiani», conclude il sindaco di Misterbianco.