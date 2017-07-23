L 'ARTISTA ENZO INDACO CONSEGNA MARTEDÌ IL PREMIO INTERNAZIONALE “PERGAMENA PIRANDELLO 2017”ALLA CITTA'
A cura di Redazione
23 luglio 2017 11:14
L’artista Paternese Prof. Enzo Indaco, premiato venerdì scorso ad Agrigento con il riconoscimento ,“Pergamene di Pirandello 2017, donerà martedì prossimo, alle 17:30, nei locali di Palazzo Alessi, alla città il premio ricevuto.
