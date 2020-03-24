L 'ASSOCIAZIONE ONLUS "AMICI DELLA SPERANZA" DONA 250 MASCHERINE ALLA QUESTURA DI CATANIA.

In data odierna 24/03/2020 il Pastore Gionathan Strazzeri e Presidente dell' Associazione Onlus "Amici della Speranza" appartenente alla denominazione Evangelica (Chiesa Apostolica di Catania), ha do...

In data odierna 24/03/2020 il Pastore Gionathan Strazzeri e Presidente dell' Associazione Onlus "Amici della Speranza" appartenente alla denominazione Evangelica (Chiesa Apostolica di Catania), ha donato personalmente 250 mascherine alla Polizia di stato di Catania, per fronteggiare l'emergenza "coronavirus" nella nostra amata città di Catania.

Momento di vicinanza e rispetto per le nostre autorità della città, quale espressione oltre l'associazione anche del Pastore Gionathan Strazzeri stesso che essendo ministro di culto esterna un cuore di preghiera per le autorità e per i cittadini, incoraggiando in CRISTO, questo brutto momento che la nazione e il mondo intero si trova a combattere.

Amici della Speranza é un volontariato che da anni si impegna a fare la propria parte aiutando il prossimo nell'amore di GESÙ. In questo periodo inoltre, lo fa promuovendo una raccolta fondi da destinare all’acquisto di materiale sanitario/strumenti da poter donare agli ospedali, e aiutare anche tutte quelle famiglie che in questo momento versano nel bisogno a causa dell’impossibilità di andare a lavorare,

Secondo le possibilità di generosità riscontrabili da parte di ognuno di noi.

La donazione potete farla utilizzando l’iban dell’Associazione:

IT23T0335901600100000072803;

indicando come causale: donazione per emergenza corona virus