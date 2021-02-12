IL TAR DI CATANIA HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO PROPOSTO DA ALCUNI GENITORI CONTRO L'ORDINANZA DEL SINDACO CHE DISPONEVA LA SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE

Con la sentenza n. 455 dell’11 febbraio 2021, il Tar di Catania ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l’impugnazione dell’ordinanza sindacale che disponeva la sanificazione delle scuole...

Il Tar ha preso atto che “il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti”.

Nella sentenza si legge: "Nel caso di specie i ricorrenti non hanno neanche manifestato l’intento di proporre domanda risarcitoria, cosicché non sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia sul merito della controversia.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.