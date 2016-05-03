La “Baby House” vince il concorso “L’adozione fra i banchi di scuola”

I lavori dei piccolissimi studenti hanno stregato la giuria: il 22 maggio la premiazione in Lombardia

95047.it Si tratta di una gran bella soddisfazione. Il concorso nazionale “L’adozione fra i banchi di scuola”, è giunto alla sua seconda edizione, ed ha regalato coloratissimi elaborati provenienti da tutta Italia.

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di ogni parte dello Stivale che hanno aderito alla nostra proposta sono moltissime, rappresentanti di tutto il territorio italiano, isole comprese.

Il concorso ha rappresentato un’opportunità per conoscere realmente il significato dell’essere famiglia adottiva, abbandonare stereotipi e pregiudizi e favorire una migliore cultura dell’adozione.