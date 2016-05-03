95047

La “Baby House” vince il concorso “L’adozione fra i banchi di scuola”

I lavori dei piccolissimi studenti hanno stregato la giuria: il 22 maggio la premiazione in Lombardia

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2016 16:46
95047.it Si tratta di una gran bella soddisfazione. Il concorso nazionale “L’adozione fra i banchi di scuola”, è giunto alla sua seconda edizione, ed ha regalato coloratissimi elaborati provenienti da tutta Italia.
Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di ogni parte dello Stivale che hanno aderito alla nostra proposta sono moltissime, rappresentanti di tutto il territorio italiano, isole comprese.
Il concorso ha rappresentato un’opportunità per conoscere realmente il significato dell’essere famiglia adottiva, abbandonare stereotipi e pregiudizi e favorire una migliore cultura dell’adozione.

Ebbene, il primo posto di una manifestazione nata con l’obiettivo di favorire una migliore cultura dell’adozione fin da piccoli e una vera conoscenza delle caratteristiche della famiglia adottiva è stata vinta dalla scuola paternese “Baby House”.  Un grande traguardo che inorgoglisce la comunità di Paternò. La premiazione avverrà domenica 22 maggio a Vimercate (provincia di Monza e Brianza) all’interno di una mostra esporrà di tutti i lavori arrivati.

