LA BEFANA ARRIVA DALLA FINESTRA, DONI AI PICCOLI PAZIENTI DEL CANNIZZARO
Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, in occasione della festa dell'Epifania, si sono recati nel reparto pediatria dell'ospedale Cannizzaro di Catania per port...
A cura di Redazione
06 gennaio 2020 19:20
Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, in occasione della festa dell'Epifania, si sono recati nel reparto pediatria dell'ospedale Cannizzaro di Catania per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati.
Presenti, come negli anni precedenti, anche i Vigili del Fuoco del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) che insieme agli altri colleghi, tutti liberi dal servizio, hanno portato dei giocattoli ai bambini, acquistati con fondi spontaneamente raccolti in caserma
