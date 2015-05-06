La bella (e suggestiva) festa di Sferro

Tre giorni di gioia ma anche di fede: alla presenza dell'Arcivescovo Gristina. TESTO E FOTO

95047.it Una grande festa in onore di San Giuseppe, non a caso patrono dei lavoratori e non a caso Santo Patrono del borgo di Sferro frazione di Paternò. Un grande momento di condivisione e coinvolgimento cominciato lo scorso venerdì 1 maggio (Festa del lavoro, per l’appunto) e conclusosi domenica. Il momento clou è stato certamente l’appuntamento di sabato con la santa messa celebrata alle ore 19 alla presenza di Monsignor Salvatore Gristina: l’arcivescovo metropolita di Catania ha officiato una celebrazione eucaristica che ha visto la presenza di decine di fedeli. A sugello della festa, l’uscita del simulacro di San Giusppe per le vie del villaggio. Sferro, è da sempre il simbolo della Paternò rurale: crocevia per i viandanti e per i lavoratori dell’intera Piana di Catania. Un villaggio che ha sempre mantenuto intatto il suo fascino: un fascino che resiste sino ad oggi in questi anni e tempi di ipertecnologia e di fretta. Qui il tempo pare essersi fermato e l’occasione della festa patronale ci ha dato l’opportunità di ritornare in un luogo unico e fuori dal tempo. A partecipare all’organizzazione delle celebrazioni, assieme all’attivisissimo comitato dei festeggiamenti, anche i sacerdoti Placido Di Franco e Alessandro Ronsisvalle. Appuntamento all’anno prossimo.