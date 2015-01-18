La benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto
Dopo la celebrazione eucaristica, una tradizione ripetutasi anche quest'anno
95047.it Una domenica mattina dedicata agli animali e alle tradizioni quella di oggi a Paternò, nel nome di sant'Antonio Abate. Dopo la celebrazione eucaristica nell'omonima chiesa è stata impartita da padre Placido di Franco la benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto. Grande partecipazione da parte dei cittadini che con i propri animali hanno voluto essere presenti nonostante le incerte condizioni meteo. Un appuntamento questo che, ogni anno, si rinnova sempre con lo stesso grande entusiasmo.
