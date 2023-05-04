LA BOLLETTA DEL GAS TORNA A CRESCERE: +22,4% AD APRILE
Dopo 3 mesi di riduzioni, la bolletta del gas sul mercato tutelato torna a crescere: per i consumi di aprile segna un +22,4% rispetto a marzo.L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio del metan...
Dopo 3 mesi di riduzioni, la bolletta del gas sul mercato tutelato torna a crescere: per i consumi di aprile segna un +22,4% rispetto a marzo.
L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio del metano all'ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista dal recente 'decreto bollette' (Dl 34/2023), della componente di sconto Ug2, utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti.
Lo rende noto con un comunicato l'Arera, l'Autorità pubblica di regolazione per energia, reti e ambiente