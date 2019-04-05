LA CATANESE VALERIA RACITI E' LA VINCITRICE DI MASTERCHEF 8

La catanese Valeria Raciti è la vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef.La trentunenne siciliana, con il suo menù degustazione tra tradizione e innovazione, ha conquistato i giudici Antonino Can...

La catanese Valeria Raciti è la vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef.

La trentunenne siciliana, con il suo menù degustazione tra tradizione e innovazione, ha conquistato i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, che hanno assegnato a lei il titolo e soprattutto il premio, composto da 100.000 euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette, che sarà edito da Baldini&Castoldi.

Valeria ha trionfato al termine di una sfida a tre che l’ha vista combattere contro Gloria e Gilberto: la prima si è fatta valere, dandole del filo da torcere, mentre le proposte di Gilberto – che nella fretta ha riportato tre tagli alle dita – non hanno particolarmente colpito i giudici.

Valeria, 31 anni, di Aci Sant’Antonio, è sposata e fa la segretaria amministrativa.

Da piccola stava spesso con la nonna e lei era praticamente sempre ai fornelli; da lì è nata la sua passione.

Esporsi è una cosa che la spaventava, ma voleva che questa esperienza la aiutasse a smetterla di nascondersi.

La spaventava però moltissimo la competizione: è sempre stata felice quando gli altri facevano bene, quindi ha fatto fatica ad avere un atteggiamento di sfida.