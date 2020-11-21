LA CENTRALE OPERATIVA 118 RECLUTA INFERMIERI

Anche per far fronte alle accresciute esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, la Centrale Operativa 118 del bacino Catania-Ragusa-Siracusa ha avviato un nuovo reclutamento di infermi...

Anche per far fronte alle accresciute esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, la Centrale Operativa 118 del bacino Catania-Ragusa-Siracusa ha avviato un nuovo reclutamento di infermieri.

L’avviso è stato pubblicato oggi nella pagina dedicata ai concorsi del sito web dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro (nella cui sede e sotto la cui competenza si trova la Centrale Operativa), a seguito della delibera del direttore generale Salvatore Giuffrida.

Il bando, con scadenza il 3 dicembre, prevede la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato. Prima dell’eventuale assunzione, i candidati dovranno superare uno specifico corso formativo teorico pratico e di tutoraggio. Le modalità di partecipazione e altre informazioni sono contenute nell’avviso pubblico.