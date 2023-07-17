LA CINA HA REGISTRATO IERI LA TEMPERATURA PIÙ ALTA NELLA STORIA DEL PAESE: 52,2°C A SANBAO
La Cina ha battuto il record di calore domenica dopo che le temperature nella città di Sanbao hanno raggiunto i 52,2°C .
L'informazione è stata confermata dal Washington Post , che ha assicurato che si tratta della temperatura più alta mai registrata a nord di 40 gradi di latitudine in tutto il mondo.
Come spiegato dal meteorologo e climatologo Maximiliano Herrera, i 52,2°C corrispondono la temperatura più alta registrata dal Paese asiatico, che si aggiungono ad altre quattro stazioni cinesi dove i termometri hanno superato i 50°C.
La Cina aveva emesso diversi allarmi per le alte temperature e avvertito che queste potrebbero raggiungere massime fino a 45 gradi nella regione dello Xinjiang (nord-est), parzialmente desertica, e 39º C nella regione meridionale del Guangxi.