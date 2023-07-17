LA CINA HA REGISTRATO IERI LA TEMPERATURA PIÙ ALTA NELLA STORIA DEL PAESE: 52,2°C A SANBAO

La Cina ha battuto il record di calore domenica dopo che le temperature nella città di Sanbao hanno raggiunto i 52,2°C .L'informazione è stata confermata dal Washington Post , che ha assicurato che s...

A cura di Redazione 17 luglio 2023 15:39

Condividi