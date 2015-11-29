"La città ha assistito allo stravolgimento della maggioranza di centro-sinistra"

La replica dei consiglieri Sambataro e Messina: "Il documento economico va affrontato nei tempi previsti senza condizionamenti legati all'emergenza

95047.it Il comunicato dei consiglieri del Partito Democratico, Filippo Sambataro e Ezio Messina:

"Il mancato raggiungimento del numero legale, nella seduta consiliare odierna, viene artatamente imputato all'assenza di due consiglieri del PD per mascherare ancora una volta i macroproblemi che producono lo svuotamento del consiglio comunale e lo sgretolamento della maggioranza, tutt'altro animata da unanimità di intenti.

Non sussiste nessuna defezione dei consiglieri Messina e Sambataro, che hanno sottoscritto un impegno di lealtà e coerenza con i cittadini e con il proprio partito. E' sotto gli occhi di tutta la città lo stravolgimento della maggioranza di centro-sinistra che aveva portato all'elezione del sindaco Mangano, sostituita da gruppi eterogenei che nulla hanno a che fare con la storia ed i valori del centro-sinistra.

Ci rammarichiamo del fatto che i nostri compagni consiglieri non sappiano riconoscere le cause di tale malessere, dovute unicamente al cambiamento dell'originaria maggioranza, come già percepito da tutti i cittadini.

Pensiamo, infine, che il documento di programmazione economica della città, debba essere affrontato nei tempi previsti dalla normativa, affinchè l'intero civico consesso possa dare il proprio contributo in maniera consapevole e ragionevole, scevro da condizionamenti legati all'emergenza".