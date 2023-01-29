LA COMETA DI NEANDERTHAL SPLENDE SUL FIANCO DELL'ETNA, LA FOTO RIPRESA DALLA NASA
' la "foto del giorno" della Nasa lo scatto della 'cometa di Neanderthal' pubblicata mercoledì scorso dall'AGI per gentile concessione dell'astrofotografo ragusano Dario Giannobile. L'occhio di Giannobile ha catturato la cometa Ztf sull'Etna innevato.
L'agenzia spaziale statunitense sottolinea che la foto, scattata nella "fredda notte" del 23 gennaio scorso, coglie il colore verde turchese della chioma di cui sono responsabili l'aumento della luce solare e il vento solare.
Questo fine settimana la cometa attraversa i cieli tra la stella Polaris e il Grande Carro. Proviene dalla nube di Oort, ritenuta la 'culla' delle comete.