LA COMETA P12 PONS-BROOKS, SOPRA IL CIELO DI PATERNÒ

Un affascinante primo piano della cometa 12P/Pons-Brooks nel suo avvicinamento al Sole ci è stato gentilmente fornito da Turi Lo Vecchio attraverso le lenti del suo osservatorio astronomico situato a...

Un affascinante primo piano della cometa 12P/Pons-Brooks nel suo avvicinamento al Sole ci è stato gentilmente fornito da Turi Lo Vecchio attraverso le lenti del suo osservatorio astronomico situato a Paternò, nei pressi della villa comunale. Quest'opera offre uno sguardo ravvicinato e dettagliato di uno dei fenomeni celesti più affascinanti e misteriosi.

Tuttavia, nonostante la sua bellezza, va notato che la cometa non è visibile ad occhio nudo, richiedendo l'uso di strumentazione astronomica appropriata per essere osservata. È proprio grazie alla passione e alla dedizione di individui come Turi Lo Vecchio che possiamo godere di simili vedute, catturate con cura e maestria attraverso l'occhio penetrante di telescopi sofisticati.

La cometa segue un’orbita ellittica intorno al Sole che dura circa 71 anni e si sta ora avvicinando al suo perielio, il punto più vicino alla nostra stella, che raggiungerà il prossimo 21 aprile. 12P/Pons-Brooks potrebbe fare la sua apparizione anche durante l’eclissi solare dell’8 aprile, che sarà osservabile solo dal Centro e Nord America.

«La cometa potrebbe essere visibile durante la totalità dell’eclissi di Sole, in quanto il cielo si scurirà a tal punto che appariranno anche le stelle», spiega all’ANSA Giuseppe Conzo, presidente del Gruppo Astrofili Palidoro.

Possiamo solo ringraziare gli appassionati come Turi Lo Vecchio per la loro dedizione e condividere la loro passione per l'universo, che ci apre a nuove prospettive e ci avvicina a ciò che si trova al di là dei confini della nostra Terra.