LA COMPAGNIA DI DANZA KÒREOS BALLET AL TEATRO GOLDEN DI ROMA CON LA PRIMA NAZIONALE DI “3 VOCI DI DONNA”

Un uomo che riesce ad entrare nelle vite di 3 donne.

Una Sicilia che tra profumi e panorami fa da tragico scenario. Un racconto vissuto e sentito di tre vite che vengono distrutte dalla prepotenza e dalla violenza di un uomo.

Una creazione fortemente voluta dal maestro Dario Biuso, coreografo di fama nazionale che ha deciso di raccontare in modo alquanto singolare uno dei temi più attuali e devastanti quale la violenza sulle donne “Essenziale, incisivo ed emotivamente forte” lo definisce così il maestro Biuso, che dopo un attenta selezione ha assegnato i ruoli a Stefania Di Silvestro, Viviana Saitta e Ausilia Sciarotta, ballerine professioniste interne alla compagnia ; e Alessandro Bonaccorso attore teatrale e televisivo il quale ha curato anche i testi.

“3 Voci di donna è uno spettacolo che racconta delle storie,ma allo stesso tempo denuncia una violenza che uccide” conclude il maestro Dario Biuso.