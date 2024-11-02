LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PATERNÒ: OLTRE 30 ANNI DI SERVIZIO ALLA COMUNITÀ

Fondata nel 1992, la Confraternita di Misericordia di Paternò rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale da oltre trent'anni. Questa organizzazione di volontariato, iscrit...

Fondata nel 1992, la Confraternita di Misericordia di Paternò rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale da oltre trent'anni. Questa organizzazione di volontariato, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), si è distinta per il suo impegno costante nell'offrire una vasta gamma di servizi alla popolazione, con particolare attenzione alle persone più bisognose.

Tra le molteplici attività svolte dalla Misericordia di Paternò, spiccano quelle di carattere sociale. In collaborazione con la mensa "La Bisaccia del Pellegrino", l'organizzazione contribuisce alla distribuzione di pasti per chi si trova in difficoltà. Inoltre, insieme alla Caritas Vicariale, viene offerto un servizio docce e la fornitura di indumenti per coloro che vivono situazioni di disagio economico.

Nel corso degli anni, la Confraternita ha promosso numerose iniziative di raccolta di alimenti, giocattoli e vestiti, con l’obiettivo di alleviare le difficoltà delle famiglie più fragili. Un'importante novità è rappresentata dalla ripresa del servizio di trasporto sanitario, che era stato temporaneamente sospeso e riavviato nel mese di agosto grazie alla generosa donazione di un Doblò da parte della Misericordia San Giuseppe Letojanni. Questo veicolo consente di offrire nuovamente servizi di trasporto per visite mediche, dimissioni ospedaliere, terapie ed esami diagnostici, fornendo supporto a chi ne ha bisogno.

Attualmente, la Confraternita di Misericordia di Paternò conta circa 30 volontari iscritti, che offrono gratuitamente il loro tempo e le loro energie al servizio della comunità. "Ringraziamo i cittadini, anche dei comuni limitrofi, per la fiducia che ripongono quotidianamente nei nostri confronti", afferma il neo Governatore Luigi Aiello. "Quando il telefono squilla, facciamo il possibile per soddisfare le richieste degli utenti. Spesso ci viene chiesto come supportare le nostre attività, e siamo grati per la solidarietà che riceviamo."

Numerose sono le richieste, e talvolta non riusciamo a soddisfarle tutte a causa della mancanza di un'ambulanza. Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi con il motto Aiutaci ad Aiutare. Anche un piccolo o grande sostegno può fare la differenza. La richiesta è estesa a tutti, cittadini e imprenditori, che vogliano unirsi a questa catena d'amore e solidarietà.

Chiunque desideri sostenere le attività della Misericordia di Paternò può farlo tramite una donazione con bonifico bancario intestato a CONFRATERNITA MISERICORDIA PATERNO ENTE: IT91N0200884111000300111146. Inoltre, è possibile destinare il 5x1000 nella Dichiarazione dei Redditi (730) inserendo il Codice Fiscale 93039520874.

La Confraternita invita inoltre tutti i cittadini in possesso di presidi o ausili sanitari inutilizzati, come letti ortopedici, stampelle, sedie a rotelle, materassi antidecubito e pannoloni, a donarli alla Misericordia, affinché possano essere messi a disposizione della comunità.

Per contattare la Misericordia di Paternò, è possibile chiamare il numero 095/858306, scrivere all’indirizzo email [email protected], o utilizzare la PEC [email protected]. È inoltre attivo un nuovo servizio WhatsApp, semplicemente registrando il numero 095/858306 sul proprio smartphone.

La Misericordia di Paternò continua a essere una presenza preziosa per la comunità, offrendo sostegno e conforto a chi ne ha più bisogno, e invitando tutti a partecipare con gesti di solidarietà.