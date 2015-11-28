La consegna del Premio Idria

Questa mattina la cerimonia: ecco il resoconto e l'elenco dei premiati

95047.it "Senza voler togliere nulla a quel genere di coraggio che porta alcuni uomini a morire, non dobbiamo dimenticare quegli atti di coraggio grazie ai quali uomini vivono; il coraggio della vita quotidiana (...) un uomo fa il suo dovere a dispetto della conseguenze personali, nonostante gli ostacoli, i pericoli e le pressioni e questo è il fondamento della moralità umana". Sono state queste alcune delle parole del famoso presidente degli Stati Uniti, John Kennedy ad ispirare il "Premio Idria" svoltosi stamani nella chiesa Santa Barbara e giunto alla settima edizione.

Un riconoscimento a quei militari che si sono distinti in operazioni umanitarie e che ormai è entrato nella tradizione delle ricorrenze in onore alla Santa Patrona della città: Barbara.

IMG-20151128-WA0016 "Quello di oggi vuole essere un momento di raccordo tra la cittadinanza e le forze armate - ha affermato a 95047 - forze armate considerate non come forze d attacco ma di difesa. Attraverso la loro presenza ci sentiamo tutelati e questo vuole essere un modo affettuoso per dire loro grazie. Uno dei pensieri principali che oggi voglio rivolgere a loro - conclude la Sambataro - è che diventino mediatori di pace soprattutto in periodi drammatici come quelli che sta vivendo attualmente l'intera umanità". Presenti stamani esercito, marina, aeronautica, arma dei carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, vigili urbani e la fanfara dei bersaglieri Etna sezione di Belpasso che ha sfilato lungo le vie del centro della città e reso omaggio al monumento ai caduti di tutte le guerre. Presenti anche autorità civili con in testa il sindaco Mauro Mangano e la presidente del consiglio Laura Bottino.