La consegna del Premio Idria
Questa mattina la cerimonia: ecco il resoconto e l'elenco dei premiati
95047.it "Senza voler togliere nulla a quel genere di coraggio che porta alcuni uomini a morire, non dobbiamo dimenticare quegli atti di coraggio grazie ai quali uomini vivono; il coraggio della vita quotidiana (...) un uomo fa il suo dovere a dispetto della conseguenze personali, nonostante gli ostacoli, i pericoli e le pressioni e questo è il fondamento della moralità umana". Sono state queste alcune delle parole del famoso presidente degli Stati Uniti, John Kennedy ad ispirare il "Premio Idria" svoltosi stamani nella chiesa Santa Barbara e giunto alla settima edizione.
Un riconoscimento a quei militari che si sono distinti in operazioni umanitarie e che ormai è entrato nella tradizione delle ricorrenze in onore alla Santa Patrona della città: Barbara.
Stato maggiore dell'esercito:
• Caporal Maggiore Capo Felice Fioraso Scuola di Cavalleria
• Primo caporal Maggiore Rocco Leo Scuola di Cavalleria
Stato Maggiore della marina:
• Sottotenente di Vascello Vincenzo Leone
Stato Maggiore Aeronautica:
•15° stormo di Cervia dell'aeronautica Militare
• 88° gruppo volo del 41° stormo antisom di sigonella
• primo maresciallo Luigi Grazioli, 46° brigata aerea di Pisa
• Sergente maggiore Fabio Fenu,46° brigata aerea di Pisa.
Comando generale carabinieri:
• Maresciallo capo Giuseppe Collura
Comando provinciale vigili del fuoco:
• squadra turno D coordinata da Nunzio Bianca
Premio alla memoria:
• cooperante Giovanni Lo Porto, vittima di un raid CIA in Pakistan in un covo di Al Qaida
Premi speciali:
• appuntato scelto Alessandro Cavallaro tenenza guardia di finanza fontana rossa
• Associazione Misericordia Paternò