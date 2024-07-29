LA CONSIGLIERA DEL CSM PATERNESE ROSANNA NATOLI È INDAGATA PER VIOLAZIONE DI SEGRETO E ABUSO D’UFFICIO

È indagata dalla Procura di Roma Rosanna Natoli, la consigliera laica del Csm, ex componente della sezione disciplinare del Csm in quota FdI.Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un su...

È indagata dalla Procura di Roma Rosanna Natoli, la consigliera laica del Csm, ex componente della sezione disciplinare del Csm in quota FdI.

Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo che quando era in servizio a Catania era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Messina, per parlare del suo procedimento disciplinare in corso.

Secondo quanto apprende l'ANSA, la Procura di Roma ha emesso un invito a presentarsi, in qualità di indagata per rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio, reato quest'ultimo che radicherebbe la competenza nella Capitale. Al centro del procedimento un suo colloquio privato con Maria Fascetto Sivillo, su cui pende un procedimento disciplinare per la condanna a tre anni e sei mesi inflitta dal tribunale di Messina per aver preteso la cancellazione di una cartella esattoriale da parte dell'agenzia delle riscossioni siciliana.

Secondo la Procura di Roma, la consigliera Natoli, in qualità di componente della sezione disciplinare del Csm e giudice relatore del procedimento in corso nei confronti della magistrata Maria Fascetto Sivillo le avrebbe rivelato notizie d'ufficio che sarebbero dovute rimanere segrete e "segnatamente quelle sullo svolgimento della Camera di consiglio dopo la sua audizione".

Inoltre la consigliera, contesta la Procura di Roma, "partecipava allo svolgimento del procedimento disciplinare e alla decisione, intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio alla Fascetto Sivillo" alla quale avrebbe "rivelato, nel corso di un colloquio del 3 novembre del 2023, l'orientamento espresso dai componenti della Commissione" e avrebbe "compiuto atti diretti e in modo non equivoco a procurarle un ingiusto vantaggio patrimoniale nell'udienza del luglio 2024 non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà".

E quest'ultimo riferimento è alla sospensione dell'udienza dopo la produzione in udienza, da parte della magistrata e del suo legale l'avvocato Carlo Taormina, della trascrzione del colloquio che aveva avuto con la consigliera Natoli, nello studio legale dell'avvocata a Paternò, nel Catanese. Colloquio privato che era stato però registrato e conservato in una chiavetta alla Commissione disciplinare, assieme alla sua trascrizione.

Tutto il materiale consegnato è stato 'congelato' dal Csm che lo ha consegnato alla Procura di Roma. In seguito alla rivelazione del colloquio la consigliera Natoli si è dimessa dalla commissione disciplinare, ma non dall'incarico, come chiesto dai partiti dell'opposizione. Adesso la notizia che è indagata dalla Procura di Roma.