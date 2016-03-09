“La democrazia non può subire pressioni esterne”

L’intervento della presidenza del consiglio sull’indagine della commissione antimafia

95047.it La nota della presidente del consiglio, Laura Bottino:

"Scrivo in merito alla notizia diffusa dalla stampa circa la venuta della Commissione antimafia a Paternò per occuparsi del noto caso "dell'inchino", del quale si sono sin da subito occupate le Forze dell'Ordine.

Bisogna certamente salutare con favore tutte quelle iniziative tese a far luce sul fenomeno mafioso ed il suo radicamento nella società.

Consapevoli del fatto che la mafia è una questione terribilmente seria e non da oggi - o per il solo caso in questione - presente nel nostro territorio, che non bisogna, come ho più volte avuto modo di dire, farsi intimidire e che la democrazia non può essere sottoposta a nessun tipo di pressione esterna".