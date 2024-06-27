LA DISCARICA A CIELO APERTO A SCHETTINO, LA FOTO-SEGNALAZIONE DEI NOSTRI LETTORI

La redazione ha ricevuto oggi una segnalazione preoccupante dalla signora Carmela, residente nella zona.Da tempo, la comunità di Schettino sta vivendo una situazione insostenibile a causa dell'abbando...

La redazione ha ricevuto oggi una segnalazione preoccupante dalla signora Carmela, residente nella zona.

Da tempo, la comunità di Schettino sta vivendo una situazione insostenibile a causa dell'abbandono illegale di rifiuti.

"Buongiorno, sono la signora Carmela," inizia la segnalazione. "Da un po' di tempo stiamo vivendo una situazione insostenibile. I signori che sgomberano le case non fanno altro che svuotare i loro furgoni nelle campagne. È una vera e propria discarica a cielo aperto e, per di più, danno anche fuoco ai rifiuti."

Il luogo incriminato si trova tra la strada comunale Pantano e via Lentini.

La situazione, secondo la signora Carmela, è diventata pericolosa e ingestibile.

Le immagini ricevute mostrano un vasto accumulo di rifiuti di vario genere abbandonati nella natura, evidenziando l'incuria e il degrado ambientale.

L'abbandono e il rogo dei rifiuti non solo deturpano il paesaggio ma rappresentano un grave rischio per la salute pubblica e per l'ambiente. I fumi tossici sprigionati dai roghi possono causare gravi problemi respiratori e inquinare l'aria, mentre i rifiuti abbandonati possono contaminare il suolo e le falde acquifere

La comunità locale chiede un intervento immediato delle autorità competenti per fermare questa pratica illegale e ripristinare la sicurezza e la salubrità dell'area.

La redazione continuerà a seguire da vicino la vicenda, sollecitando risposte dalle istituzioni e aggiornando i cittadini sugli sviluppi.

Per ora, l'appello della signora Carmela risuona forte: "Grazie per l'attenzione, ma è diventata una situazione pericolosa e ingestibile."