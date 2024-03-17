LA DISCARICA A CIELO APERTO IN CONTRADA PONTE BARCA, LA SEGNALAZIONE DEI NOSTRI LETTORI

La contrada di Ponte Barca a Paternò sta diventando, giorno dopo giorno, una discarica a cielo aperto, denunciano con preoccupazione alcuni dei nostri lettori.Segnalazioni giungono alla redazione in...

La contrada di Ponte Barca a Paternò sta diventando, giorno dopo giorno, una discarica a cielo aperto, denunciano con preoccupazione alcuni dei nostri lettori.

Segnalazioni giungono alla redazione in cui si sottolinea il grave problema ambientale che si sta verificando in questa zona, con rifiuti di vario genere che vengono abbandonati indiscriminatamente, minando non solo la bellezza del paesaggio ma anche la salute pubblica.

"Il nostro appello è rivolto alle autorità competenti affinché intervengano tempestivamente per risolvere questa emergenza", afferma uno dei firmatari della segnalazione.

"Abbiamo sollecitato più volte un intervento, ma finora non abbiamo ricevuto risposte concrete. Speriamo che la vostra pubblicazione possa finalmente sensibilizzare qualcuno e portare a un cambiamento tangibile".

I nostri lettori ringraziano la redazione per il supporto e la voce che offre alla cittadinanza, sperando che l'attenzione mediatica possa finalmente portare a una soluzione efficace per questa difficile situazione