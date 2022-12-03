LA "DON MILANI" E LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità, giornata che offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere sull'importanza dell'inclusione e di promuovere i diritti e il...

Il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità, giornata che offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere sull'importanza dell'inclusione e di promuovere i diritti e il benessere di tutte le persone.Giorni "SPECIALI"come questo, sono date che rappresentano, per gli alunni e i docenti dell'istituto comprensivo Don Milani di Paternò, occasioni per confrontarsi su questioni importanti partendo dagli spunti offerti dalla realtà, dando,così, concretezza a temi altrimenti troppo astratti soprattutto per i più piccoli.

I dialoghi che si sono aperti nelle classi in seguito alla visione di cortometraggi internazionali particolarmente utili a sensibilizzare le giovani intelligenze, sono stati molto ricchi e interessanti a tal punto da far comprendere ad ogni singolo alunno di essere ABILE nello svolgere molte attività, ma DIS- ABILE in altre.

Quindi, la scuola tutta si è messa alla prova con attività che hanno mostrato, a tutti coloro che hanno visto o vedranno, lo spirito e la sensibilità con i quali ogni alunno ha affrontato il tema proposto.

Perciò, i tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonostante l'imminenza della prima valutazione trimestrale di quest'anno scolastico, si sono notevolmente impegnati nell'elaborazione di attività di tipo grafico, pittorico, recitativo, digitale e musicale per mostrare alla comunità tutta che la "Don Milani" è sempre testimone attiva del motto del suo fondatore speciale.

"I CARE"