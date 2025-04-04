LA DROGA DEL CLAN CAPPELLO DA CATANIA A TAORMINA, 11 ARRESTI, I NOMI

I carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, con cui sono state disposte misure cautelari nei confronti di 11 persone accusate...

I carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, con cui sono state disposte misure cautelari nei confronti di 11 persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

All'operazione hanno preso parte oltre 60 Carabinieri, tra cui i militari del Nucleo Cinofili di Palermo per la ricerca di droga e armi.

Il provvedimento cautelare è stato emesso nell'ambito dell'indagine diretta dalla Dda di Messina e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina e della Compagnia di Taormina, che ha documentato l'influenza del clan "Cappello" di Catania nella fascia jonica della provincia e che ha già consentito, il 13 marzo scorso, l'esecuzione di altra ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di 25 persone.

In quell'occasione, nell'ambito della sinergia investigativa attuata dalle Dda di Catania e di Messina, sotto il coordinamento della Direzione nazionale antimafia, era stata eseguita dalla Guardia di Finanza una distinta ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, nei confronti di 14 persone legate al clan "Cintorino".

I nomi degli arrestati