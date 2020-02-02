LA FANFARA DELL’ASSOCIAZIONE DEI “BERSAGLIERI DELL’ETNA”, SEZIONE DI BELPASSO RAPPRESENTERÀ L’ITALIA AL “MUSIKPARADE” IN GERMANIA.

Nell’aula Consiliare del Comune di Belpasso, stamani, la sezione locale della Fanfara dell’Associazione dei “Bersaglieri dell’Etna” ha ufficializzato la propria partecipazione all’evento “Musikparade”...

Nell’aula Consiliare del Comune di Belpasso, stamani, la sezione locale della Fanfara dell’Associazione dei “Bersaglieri dell’Etna” ha ufficializzato la propria partecipazione all’evento “Musikparade” che si terrà dal 18 al 23 Febbraio di Magdeburg in Germania.

La Fanfara rappresenterà l’Italia e avrà a disposizione uno spazio di tempo per portare in scena i colori, le musiche e il folclore siciliano nella kermesse tedesca che si pone come evento internazionale dedicato alle bande musicali.

L’iniziativa, grazie all’impegno del deputato regionale di Diventerà Bellissima Giuseppe Zitelli, è supportata dalla Regione Siciliana.

«Per noi è motivo di orgoglio per l'importante vetrina che l'evento offrirà al nostro territorio - evidenzia il deputato regionale Giuseppe Zitelli -. Grazie alla sensibilità dimostrata dal presidente della Regione, Nello Musumeci e dal presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché, l'iniziativa sarà supportata e patrocinata anche dalla Regione Siciliana. La Sicilia rappresenterà l'Italia al "Musikparade" ed è la prima volta che un gruppo dell'isola sia stato scelto come portavoce del Tricolore all'appuntamento internazionale.

Saranno sei giorni intensi per la fanfara dell'Etna e siamo certi che i bersaglieri del nostro territorio porteranno alto il nome dell'Italia e della Sicilia».

Presenti, stamani, in Sala Consiliare a Belpasso il sindaco, Daniele Motta con diversi rappresentanti di giunta (Graziella Manitta, Fiorella Vadalà, Salvo Pappalardo) e del Consiglio Comunale (Andrea Magrì, Angela Virgillito e il capogruppo di Diventerà Bellissima Giuseppe Santonocito); il presidente regionale dei bersaglieri, il capitano Salvatore Tosto; il vicepresidente regionale, il bersagliere Vincenzo Quartana; il presidente provinciale, il tenente, Santo Scuderi; ed ancora, il capo fanfara dei “bersaglieri dell’Etna”, Salvatore Tumello; il presidente dell’associazione “Bersaglieri dell’Etna” di Belpasso, Nino Caruso.

«La partecipazione della Fanfara dell’Associazione dei Bersaglieri dell’Etna sezione di Belpasso ad un grande evento di musica militare in Germania- ha detto il sindaco Daniele Motta- è un grande onore per la comunità che rappresento.

Sono certo che i bersaglieri dell’Etna con il loro capello piumato, le loro marcie e il grande senso di squadra proietteranno al meglio il nome dell’Etna in una dimensione internazionale. Cultura, tradizione e canti patriottici questa è la Sicilia che ci piace esportare oltre stretto. Lo spirito di corpo e di patria dei bersaglieri deve essere un modello da seguire nel perseguimento dei valori sani della società».