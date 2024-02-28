LA FENIX TRIONFA NELLA PRIMA TAPPA DEL CAMPIONATO DI SERIE C DI GINNASTICA RITMICA, TRA LE PROTAGONISTE LA PATERNESE SCIUTO
Nella prima tappa del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica, la squadra siciliana della Fenix Ginnastica di Catania ha trionfato con un punteggio sbalorditivo di 100.950, conquistando la vetta e ottenendo il massimo dei punti disponibili.
La squadra, allenata dal tecnico federale Simona Bevilacqua, è composta da talentuose atlete tra cui spicca la paternese Aurora Maria Sciuto, specializzata nell'attrezzo clavette. Accanto a lei, hanno brillato:
- Giorgia Russo (attrezzo palla)
- Chiara Di Franca (attrezzo cerchio)
- Tosca Casasola (attrezzo nastro)
Nonostante qualche errore, anche le altre quattro società siciliane in gara hanno ottenuto buoni piazzamenti:
- Bonagia Palermo al 6° posto
- Ginnastica Artemisia all'8° posto
- Ginnastica Aretè al 16° posto
- Libertas Athena al 18° posto
Fra 14 giorni si terrà la seconda prova in terra campana. Auguriamo a tutte le atlete un buon lavoro!