LA FENIX TRIONFA NELLA PRIMA TAPPA DEL CAMPIONATO DI SERIE C DI GINNASTICA RITMICA, TRA LE PROTAGONISTE LA PATERNESE SCIUTO

Nella prima tappa del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica, la squadra siciliana della Fenix Ginnastica di Catania ha trionfato con un punteggio sbalorditivo di 100.950, conquistando la vetta e...

A cura di Redazione Redazione
28 febbraio 2024 09:13
Nella prima tappa del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica, la squadra siciliana della Fenix Ginnastica di Catania ha trionfato con un punteggio sbalorditivo di 100.950, conquistando la vetta e ottenendo il massimo dei punti disponibili.

La squadra, allenata dal tecnico federale Simona Bevilacqua, è composta da talentuose atlete tra cui spicca la paternese Aurora Maria Sciuto, specializzata nell'attrezzo clavette. Accanto a lei, hanno brillato:

  • Giorgia Russo (attrezzo palla)
  • Chiara Di Franca (attrezzo cerchio)
  • Tosca Casasola (attrezzo nastro)

Nonostante qualche errore, anche le altre quattro società siciliane in gara hanno ottenuto buoni piazzamenti:

  • Bonagia Palermo al 6° posto
  • Ginnastica Artemisia all'8° posto
  • Ginnastica Aretè al 16° posto
  • Libertas Athena al 18° posto

Fra 14 giorni si terrà la seconda prova in terra campana. Auguriamo a tutte le atlete un buon lavoro!

