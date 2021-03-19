95047

LA FESTA DEL PAPA’ – I VOSTRI MESSAGGI

19 marzo 2021 13:20
LA FESTA DEL PAPA' – I VOSTRI MESSAGGI
Per papino Alessandro, da parte dellaPrincipessa Adele
Auguri al miglior Papà di tuttol'universo!! I tuoi figli.AUGURI PAPA' SIMONE!!!
Al miglior Papà del mondo,TI AMO papi!! Carmen 
Sei Grande Papà. Ti AMIAMOLorenzo e Michele 
Buona festa del Papà daVirginia e Vittoria al papàmigliore al mondo!!!!!
Auguri al papà migliore delMondo, ti vogliamo bene daStefania e Nunziatina 🥳🥳🥳
Tanti Auguri PAPA'. ti voglio un mondo di bene :-)
Gli alunni IC. G. Marconi di Paternò
