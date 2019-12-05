LA FESTA DI SANTA BARBARA SU TV SAT 2000
Padre Mariano Pappalardo, Comunità monastica della Trasfigurazione, racconta la storia di Santa Barbara, patrona di pompieri, artificieri e marinai.Il video della trasmissione BEL TEMPO SI SPERA di Tv...
A cura di Redazione
05 dicembre 2019 10:59
Padre Mariano Pappalardo, Comunità monastica della Trasfigurazione, racconta la storia di Santa Barbara, patrona di pompieri, artificieri e marinai.
Il video della trasmissione BEL TEMPO SI SPERA di Tv Sat 2000 con il collegamento da Paternò