LA FESTA DI SANTA BARBARA SU TV SAT 2000

Padre Mariano Pappalardo, Comunità monastica della Trasfigurazione, racconta la storia di Santa Barbara, patrona di pompieri, artificieri e marinai.Il video della trasmissione BEL TEMPO SI SPERA di Tv...

A cura di Redazione Redazione
05 dicembre 2019 10:59
Padre Mariano Pappalardo, Comunità monastica della Trasfigurazione, racconta la storia di Santa Barbara, patrona di pompieri, artificieri e marinai.

Il video della trasmissione BEL TEMPO SI SPERA di Tv Sat 2000 con il collegamento da Paternò

