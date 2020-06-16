LA FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA DONA VIDEO-LARINGOSCOPIO E DPI AGLI OSPEDALI DI PATERNÒ E BIANCAVILLA

Un video-laringoscopio utile per intubazioni di emergenza è stato donato all'ospedale "S.S. Salvatore" di Paternò e 236 mascherine KN95 e 115 tute di bio-contenimento sono state donate all'ospedale "M...

Un video-laringoscopio utile per intubazioni di emergenza è stato donato all'ospedale "S.S. Salvatore" di Paternò e 236 mascherine KN95 e 115 tute di bio-contenimento sono state donate all'ospedale "Maria S.S. Addolorata" di Biancavilla grazie a fondi raccolti dal Distretto Agrumi di Sicilia fra associati, partner, aziende e professionisti della filiera agrumicola siciliana.

"La raccolta fondi - spiega la presidente Federica Argentati - ha consentito di raccogliere 13.040 euro. La destinazione è stata decisa dal Cda del Distretto Agrumi di Sicilia in considerazione delle esigenze delle strutture sanitarie del territorio.

La filiera agrumicola dell'Isola, un comparto importante dell'economia siciliana, ha voluto dare il suo contributo alla Sanità siciliana in modo tale che le strutture individuate possano affrontare più serenamente e con più mezzi eventuali ulteriori emergenze. Ringraziamo tutte le aziende che hanno voluto contribuire e far presente la vicinanza del settore a chi lavora in prima linea contro l'epidemia di Covid-19".

Il video-laringoscopio è già stato consegnato all'ospedale SS. Salvatore di Paternò e adesso è in fase di collaudo. La strumentazione, di cui l'ospedale era privo, sarà utile per le eventualità necessità di intubazione d'emergenza di pazienti. I dispositivi di protezione personale consegnati a Biancavilla saranno destinati in particolare al personale sanitario impiegato nel Pronto Soccorso