LA FORMULA VINCENTE DI E-SPACE MULTISPORT DI PATERNÒ,TRIONFO NELLA KICKBOXING AL NAXOS FIGHT TOURNAMENT 2023.

Nella recente edizione del "Naxos Fight Tournament 2023" tenutosi domenica 19 Novembre a Giardini Naxos, il settore Kickboxing di e-Space Multisport ha raggiunto vette straordinarie, conquistando ben quattro primi posti e portando a casa un ricco bottino di successi.

Il Coach Giorgia Catena ha dimostrato la sua maestria guida e il suo impegno nell'eccellenza sportiva, gestendo atleti di straordinario talento. Il risultato è stato un trionfo, con quattro atleti di e-Space Multisport che hanno dominato le rispettive categorie.

Asia Marletta, giovanissima ma incredibilmente esperta a soli quattordici anni, ha fatto onore al nome di e-Space Multisport vincendo non una, ma ben due medaglie d'oro nelle categorie -60 kg e +60 kg. La sua padronanza sul ring, unita a un decennio di esperienza, l'ha resa la dominatrice assoluta dell'evento.

Ludovica Grazioso, a soli dodici anni, ha mostrato una tenacia straordinaria nella categoria -40 kg, sbaragliando la concorrenza e costringendo entrambe le avversarie all'abbandono. Il suo successo è un elogio alla determinazione e alla preparazione instillate dal centro multisportivo di e-Space.

Daniele Asero ha dimostrato la sua superiorità nella categoria -30 kg, dominando gli incontri fin dal primo istante e imponendosi sulla concorrenza. La sua medaglia d'oro è la testimonianza di una preparazione di altissimo livello.

In questo contesto di eccellenza sportiva, non possiamo fare a meno di elogiare il centro multisportivo di e-Space a Paternò. Creato dalla visione sportiva di Tony Marletta e Statelli Dorotea, il centro si distingue per la sua missione di formare atleti sin dalla più tenera età, concentrando gli sforzi sul risultato sportivo anziché sull'aspetto ludico o di intrattenimento.

Il successo di e-Space Multisport al "Naxos Fight Tournament 2023" è un tributo alla dedizione, all'esperienza e alla visione di questi allenatori e atleti straordinari. La comunità di Paternò può essere orgogliosa di essere rappresentata da un centro così impegnato nel plasmare il futuro dello Sport.

Continuiamo a guardare con entusiasmo alle imprese future di e-Space Multisport, consapevoli che il loro impegno continuerà a ispirare e a elevare il livello dello sport nella nostra Città.