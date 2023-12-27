LA FOTO DEL GIORNO NASA È DI TORINO. SUPERGA, LA PIRAMIDE DEL MONVISO E LA LUNA IN PERFETTO ALLINEAMENTO

La Basilica di Superga, la piramide del Monviso e la falce della Luna crescente tutti in fila, al tramonto, uno dietro l'altro: arriva da Torino la 'foto del giorno Apod' (Astronomy picture of the day...

La Basilica di Superga, la piramide del Monviso e la falce della Luna crescente tutti in fila, al tramonto, uno dietro l'altro: arriva da Torino la 'foto del giorno Apod' (Astronomy picture of the day), riconoscimento assegnato dalla Nasa e dalla Michigan Technological University (Mtu), per il 25 dicembre.

L'autore è il fotografo Valerio Minato.

"Il regalo più bello, una gioia immensa" ha scritto sulla propria pagina Facebook.

Sull'indirizzo internet che conduce al sito 'apod.nasa' l'immagine è intitolata "Cathedral, Mountain, Moon" ed è corredata da un lungo testo esplicativo: "Scatti singoli come questo richiedono pianificazione. Il primo passo è realizzare che un tale sorprendente triplo allineamento si può verificare.

Il secondo è trovare il luogo migliore per fotografarlo. Ma è il terzo, esserci esattamente al momento giusto, con il cielo sereno, che è il più difficile". La coincidenza fra tutti questi elementi si è verificata il 15 dicembre alle 18:52.

Nei giorni scorsi Minato - che non è nuovo a fotografie suggestive del capoluogo piemontese - aveva pubblicato anche un filmato con il 'backstage', le fasi che avevano preceduto lo scatto, con l'invito alla massima diffusione: "Condividetelo se vi va per aiutarmi a far capire che siamo circondati di meraviglia anche senza fotomontaggi o intelligenza artificiale".