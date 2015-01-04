La fragile tregua sul Punto Nascite

Il Comitato "per l'Ospedale di Paternò" è ancora in battaglia: "Ma la politica paternese decida cosa fare" GUARDA IL VIDEO

95047.it Il pericolo non è scampato. Anzi. Ma l'avere ottenuto in extremis una proroga alla chiusura del Punto Nascite va annoverato certamente alla voce "piccolo ed importante successo". Il prossimo venerdì 9 gennaio se ne capirà certamente molto di più. Gli intenti erano chiari sin dall'inizio: una volta completato il nuovo ospedale di Biancavilla, il Reparto di ostetricia e ginecologia di Paternò sarebbe stato smantellato e assorbito dal Maria Addolorata. "Ma da qui ad anticipare il tutto all'1 gennaio scorso quando a Paternò sussistono tutti i criteri di sicurezza è stato assurdo - spiegano dal Comitato "...per l'ospedale di Paternò" -: abbiamo agito nei confronti della Regione ed il 31 dicembre è arrivata la proroga. Vorremmo capire, però, cosa intende fare la politica paternese: vogliono, o no, dire la loro con forza sul destino dell'ospedale?".

Il mazzo di fiori donato al Reparto Maternità (Clicca per ingrandire)

Intanto, proprio il 31 sera, alcuni rappresentanti del comitato, rappresentanti politici e consiglieri comunali, hanno donato un mazzo di fiori alla statua di Santa Rita ed alla Madonna del presepe in omaggio alla protezione che hanno sempre avuto nei confronti delle partorienti. A tal proposito, ecco il VIDEO firmato da Nino Modica