LA FRANCIA È DI NUOVO IN LOCKDOWN, L’ANNUNCIO DI MACRON: “SECONDA ONDATA PIÙ MORTALE DELLA PRIMA

La Francia torna in lockdown dalla mezzanotte di venerdì 30 ottobre. Lo ha appena annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel Macron con un discorso alla nazione nel giorno in cui sono stati sfiorati i 70mila casi in tutto il Paese.

"Le misure prese non bastano più. Noi siamo sommersi dall'accelerazione improvvisa dell'epidemia, da un virus che sembra guadagnare forza mentre calano le temperature. Siamo tutti sorpresi in Europa dall'evoluzione di questo virus: alcuni Paesi hanno preso misure più dure, ma noi siamo tutti allo stesso punto. La seconda ondata della pandemia è più dura e mortale della prima, serve un colpo di freno brutale". Il lockdown non si applicherà alle scuole che "resteranno aperte" e "il lavoro continuerà".

Il nuovo lockdown però non riguarderà le scuole, che rimarranno aperte. «Ogni 15 giorni faremo il punto della situazione - ha spiegato Macron - e vedremo se si possono alleggerire alcune misure».

Intanto i contagi in Francia toccano livelli record, con 69.854 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 767 decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva: è quanto è emerso dai dati Santé Publique France, a pochi minuti dall'intervento del presidente Emmanuel Macron.