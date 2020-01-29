LA GRANDE BEFFA DELLE MASCHERINE PER PROTEGGERSI ARRIVA DA WUHAN

No, non è una barzelletta.Il caso viene sollevato dal sito de Il Tempo. Si parla di coronavirus e dintorni, la pandemia che sta spaventando il mondo e che è partita dalla città cinese di Wuhan. E si p...

No, non è una barzelletta.

Il caso viene sollevato dal sito de Il Tempo. Si parla di coronavirus e dintorni, la pandemia che sta spaventando il mondo e che è partita dalla città cinese di Wuhan. E si parla di una peculiare scoperta che è stata fatta dalla redazione del giornale capitolino proprio a Roma.

Già, perché in molti, in questi giorni di psicosi, hanno preso in considerazione l'idea di acquistare una mascherina protettiva. E proprio questo, al Tempo, hanno fatto. Ed ecco nella foto, dunque, l'etichetta della mascherina.

La sorpresa è davvero spiazzante: la stessa etichetta ci spiega che la mascherina è stata prodotta e confezionata a "Wuhan, Hubei, China". Ovvero nella città da cui si è scatenato il contagio.

Una scoperta che lascia davvero perplessi.