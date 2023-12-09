LA GRANDE CITTÀ DI NATALE HA APERTO LE SUE PORTE, MIGLIAIA DI FAMIGLIE ALLA CHRISTMAS TOWN DI CATANIA

«Il Natale salverà il mondo». “Christmas Town” saluta così all’ingresso i suoi visitatori: centinaia, anzi migliaia di famiglie che oggi hanno letteralmente invaso i viali addobbati a festa de “Le Cim...

«Il Natale salverà il mondo». “Christmas Town” saluta così all’ingresso i suoi visitatori: centinaia, anzi migliaia di famiglie che oggi hanno letteralmente invaso i viali addobbati a festa de “Le Ciminiere” di Catania, tra luminarie, elfi, renne, allestimenti instagrammabili, caramelle, zucchero filato, personaggi delle fiabe e tanta tantissima musica, con una playlist a tema che ha reso l’atmosfera magica e festosa.

Per l’inaugurazione del Villaggio di Natale più atteso da grandi e piccini, un esercito di passeggini si è mosso su e giù tra le tante attrazioni in calendario.

Anche il primo cittadino non ha resistito ai mattoncini Lego, al pattinaggio sul ghiaccio, al cielo stellato del planetario e allo spettacolo di magia di mago Dimis. «A me piace pensare a uno dei film che guardavo spesso con i miei figli – ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino, accompagnato anche dal consulente per la Città metropolitana Ivan Albo – in cui sostanzialmente la città si riempiva di energia grazie ai sorrisi dei più piccoli. Io credo che questo è quello che succederà a Catania, grazie a un evento che darà gioia e calore a una città che sempre più sta guardando nella direzione della condivisione, con spirito comunitario rinnovato». Un’iniziativa che ha anche e soprattutto una valenza turistica, «grazie a chi comprende a livello imprenditoriale che Catania è una città fertile, reattiva e piena di potenzialità.

Già da tempo i biglietti per i primi giorni dell’evento sono andati a ruba, ed è stato registrato un incremento delle prenotazioni alberghiere, a dimostrazione che anche questo Villaggio rappresenta un’attrazione per i turisti, nella direzione che noi volevamo imprimere».

«Catania apre le porte a un evento che per il Sud Italia rappresenta davvero una grande novità – ha detto il vicepresidente della Regione Sicilia Luca Sammartino – che crea la giusta atmosfera per attraversare questo Santo Natale, che oggi nell’Immacolata si apre ai festeggiamenti, ma anche al recupero di una comunità che ha rimesso al centro tradizioni ma soprattutto tanti valori. Un momento per ritrovare serenità all’interno del nucleo familiare, ma soprattutto grande aggregazione e rilancio della città».

«Quando gli organizzatori ci hanno chiesto di supportarli – ha sottolineato l’assessore comunale allo Sviluppo Economico Giuseppe Gelsomino (presente all’evento anche l’assessore Alessandro Porto) – ci siamo subito messi in moto affinché tutto potesse andare per il meglio. Questa attività vuol dire tanto per Catania: la ruota panoramica che abbiamo autorizzato, non con poche difficoltà, ci consente di dare un’anima europea al nostro territorio.

Ci auguriamo che tanti eventi come Christmas Town possano essere replicati in futuro grazie alle sinergie pubblico/privato». E tra parate a tema, bande musicali, colorati mercatini, proiezioni di film, torroni e principesse, ai microfoni dei giornalisti anche Babbo Natale, che ha ringraziato il sindaco e tutta l’Amministrazione per aver accolto con entusiasmo Christmas Town. E ovviamente l’organizzatore Francesco Grasso di 2512, che con il suo evento regalerà attrazioni ma anche tantissime emozioni.

Biglietti ancora disponibili