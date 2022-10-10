LA GRANDE TORTA HA CHIUSO LA SAGRA DEL PISTACCHIO DEI RECORD

Oltre ogni più rosea previsione l’affluenza di turisti e visitatori alla giornata conclusiva della 31’ Sagra del pistacchio di Bronte. Oggi tantissimi visitatori hanno affollato gli stand. E la sera l...

Oltre ogni più rosea previsione l’affluenza di turisti e visitatori alla giornata conclusiva della 31’ Sagra del pistacchio di Bronte. Oggi tantissimi visitatori hanno affollato gli stand. E la sera la grande torta al pistacchio a cura dell’Associazione Conpait, in collaborazione con la Caffetteria Luca.

Primo taglio riservato al sindaco Pino Firrarello, alla presenza dell’on. Giuseppe Castiglione, del presidente del Consiglio comunale, Aldo Catania, della Giunta municipale e di numerosi consiglieri comunali. Presenti numerose autorità fra cui il presidente il sindaco di Maletto, Pippo De Luca, ed il presidente dell’associazione pasticceri Conpait, Giuseppe Leotta.

“Abbiamo avuto tantissimi visitatori anche questa domenica- ha affermato l’assessore Nunzio Saitta – E’ venuta gente da tutta la Sicilia”.

“Questa edizione della Sagra – ha aggiunto l’on. Castiglione – ha certamente superato ogni record. Due settimane intense dalla grande attrazione turistica che ha riportato al centro il Re pistacchio”.

“Ringrazio – ha concluso il sindaco Firrarello –tutti coloro che hanno lavorato per questo evento. Sono circa un centinaio. Ma ringrazio anche i tanti visitatori che ci hanno scelto. Quando ci si mette a servizio del popolo, il successo è assicurato”.