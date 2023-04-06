LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA 300 SCARPE CONTRAFFATTE AL MERCATO SETTIMANALE

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo posto al contrasto delle condotte illecite di contraffazione di marchi e brevetti, hanno sequestrato...

In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Caltagirone, hanno ispezionato gli spazi adibiti al consueto mercato settimanale nel comune calatino, rilevando la presenza di un cittadino di origine senegalese sorpreso nell’allestire, in una zona defilata, una bancarella con calzature presumibilmente contraffatte riportanti i loghi di note case di moda, (Nike, Gucci, Armani, Adidas, Liu-jo e Blauer) offrendo la merce in oggetto priva di qualunque packaging e ad un prezzo oltremodo ribassato.

Al termine delle attività, il venditore extracomunitario – nell’attuale fase del procedimento in cui non si è ancora pienamente realizzato il contraddittorio con la parte – è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre i prodotti contraffatti sono stati posti in sequestro e sottratti alla vendita, impedendo di ottenere un illecito profitto di circa 6.000 euro, a discapito della leale pratica concorrenziale di mercato.

L’attività posta in essere dalle Fiamme Gialle calatine dimostra la grande e capillare attenzione del Corpo verso la repressione di tali fenomenologie illecite; contrastare la diffusione di prodotti contraffatti, significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.