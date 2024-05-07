LA MAMMA DI DENISE PIPITONE SCOPRE DUE CIMICI IN CASA E PUBBLICA LE FOTO

"Sapete cosa sono? Scrivetelo nei commenti, vediamo chi indovina".Così, sul proprio profilo facebook, Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. La donna h...

"Sapete cosa sono? Scrivetelo nei commenti, vediamo chi indovina".

Così, sul proprio profilo facebook, Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. La donna ha pubblicato una foto con due "cimici" trovate a casa dove abita con Piero Pulizzi.

Le due apparecchiature elettroniche sono state scoperte durante alcuni lavori di manutenzione. "Erano correttamente funzionanti perché collegate alla rete elettrica - scrive Maggio - adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati.

Ovviamente, non sappiamo se ce ne sono delle altre e, a dire il vero, non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo niente da nascondere".

Piera Maggio, che in questi decenni ha cercato senza sosta la figlia, nel post sui social s'interroga: "Se sono apparecchiature dello Stato, pensate che adesso dovremmo chiedere il risarcimento di 20 anni di appropriazione della nostra rete elettrica?".

Del ritrovamento Piera Maggio ha informato il proprio legale, Giacomo Frazzitta.