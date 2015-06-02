La marcia della buona scuola a Paternò: "Noi non ci stiamo"
Interviste, video e foto a proposito di una riforma che non convince i docenti
A cura di Redazione
02 giugno 2015 09:06
95047.it L'iniziativa unitaria la buona marcia della scuola è proseguita ieri pomeriggio anche a Paternó, con un presidio in piazza Santa Barbara. Subito dopo, incontro all'ex palazzo Alessi. Ancora compatti per dire no al ddl della scuola. La prossima iniziativa mercoledì prossimo, 3 giugno, a Caltagirone, venerdì pomeriggio invece in piazza Manganelli a Catania si terrà una fiaccolata in musica.
