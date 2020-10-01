95047

LA METRO DI CATANIA TORNI OPERATIVA LA DOMENICA. LA RICHIESTA DEL M5S

“La metro di Catania deve tornare a funzionare al più presto a pieno regime, la sera fino alle 22 e anche la domenica. Stiamo lavorando per questo anche in sinergia col governo nazionale”.Lo affermano...

A cura di Redazione Redazione
01 ottobre 2020 19:17
LA METRO DI CATANIA TORNI OPERATIVA LA DOMENICA. LA RICHIESTA DEL M5S -
Dintorni
Condividi

“La metro di Catania deve tornare a funzionare al più presto a pieno regime, la sera fino alle 22 e anche la domenica. Stiamo lavorando per questo anche in sinergia col governo nazionale”.
Lo affermano i deputati M5S GIanina Ciancio (Ars) e Luciano Catone (Camera), che oggi hanno incontrato il direttore della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, cui hanno chiesto che la metro torni a funzionare a pieno regime dopo il rallentamento durante e post lockdown e cioè tutti i giorni fino alle 22.00 e anche la domenica.
A supportare l’azione dei due parlamentari anche il ministero delle Infrastrutture con il viceministro Giancarlo Cancelleri e i suoi uffici che seguono da vicino la vicenda. “L’obiettivo - dicono i due parlamentari - è riattivare il servizio entro dicembre”.

“E’ impensabile immaginare – affermano Ciancio e Cantone - che questo servizio non venga effettuato più la domenica, visti gli ottimi risultati che stava dando nei pochi mesi in cui è stato attivo. Se vogliamo immaginare una città sostenibile e a misura d’uomo dobbiamo puntare sul potenziamento dei traporti urbani e non a depotenziarli”.
Per risolvere il problema della riduzione del servizio una volta per tutte, dovuto alla carenza di personale, Fiore ha assicurato che la Circurmetnea sta procedendo alla rimodulazione della pianta organica.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047