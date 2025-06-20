LA MISERICORDIA DI PATERNÒ APRE LO SPORTELLO DI SUPPORTO DI BASE DIGITALE: UN AIUTO CONCRETO PER AFFRONTARE IL MONDO DIGITALE.

«Nel corso di quest’anno, molte persone si sono rivolte alla nostra sede chiedendo aiuto per svolgere semplici attività digitali: dai numerosi giovani che ci hanno chiesto supporto nella compilazione...

«Nel corso di quest’anno, molte persone si sono rivolte alla nostra sede chiedendo aiuto per svolgere semplici attività digitali: dai numerosi giovani che ci hanno chiesto supporto nella compilazione di candidature online, fino a chi ha avuto bisogno di assistenza per inviare un’email o una PEC, stampare un documento, o mandare una foto ai propri familiari», spiega il Governatore della Misericordia di Paternò, Luigi Aiello.

«Insieme ai ragazzi del gruppo Gemme – i giovani della Misericordia – abbiamo deciso di aprire uno spazio dedicato a questo tipo di supporto».

Nasce così lo sportello di supporto digitale, pensato per offrire assistenza di base nell’uso delle tecnologie digitali, rivolto a tutte le persone che necessitano di un piccolo aiuto per affrontare pratiche ormai quotidiane.

Il servizio è aperto a tutte le fasce d’età, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione digitale e facilitare l’accesso a strumenti ormai indispensabili.

Il supporto offerto comprende:

utilizzo di piattaforme di messaggistica (es. WhatsApp);

invio e ricezione di email;

invio di PEC (Posta Elettronica Certificata);

compilazione di moduli online;

stampa e gestione di documenti digitali.

Lo sportello è attivo su prenotazione, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 095 85 8306, ogni martedì dalle 18:00 alle 19:30, presso la sede della Misericordia di Paternò, in via Alcide De Gasperi 32.

Con questa iniziativa, la Misericordia di Paternò, in collaborazione con i suoi giovani volontari, rinnova il proprio impegno al fianco della comunità, estendendo il proprio aiuto anche al campo del supporto sociale e digitale.