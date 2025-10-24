La Misericordia di Paternò dona due defibrillatori alla città: sabato l’inaugurazione

Si terrà sabato 25 ottobre a Paternò l’inaugurazione dei defibrillatori acquistati attraverso il progetto di democrazia partecipata 2024 “Ti Aiuto col Cuore” proposto dalla locale Confraternita di Mis...

Si terrà sabato 25 ottobre a Paternò l’inaugurazione dei defibrillatori acquistati attraverso il progetto di democrazia partecipata 2024 “Ti Aiuto col Cuore” proposto dalla locale Confraternita di Misericordia. Sono due i dispositivi salvavita che saranno posti all’interno di apposite teche allarmate in altrettanti punti strategici della città individuati dalla Misericordia in sinergia con il Luogotenente Francesco Iervolino Comandante della Stazione dei Carabinieri .

La prima installazione, si svolgerà a partire dalle ore 10:00 in piazza Umberto I nei pressi del Bar “dolceEamaro”.

La seconda in via Michelangelo Buonarroti nei pressi della “Farmacia della Scala”. All’evento saranno presenti il Governatore della locale Misericordia Luigi Aiello con i volontari dell’Associazione, il primo cittadino Nino Naso, diverse istituzioni civili e militari ed i tanti cittadini che vorranno prendere parte all’evento.

L’acquisto dei defibrillatori, ricordiamo, è stato reso possibili grazie alle 502 preferenze su 1499 preferenze espresse dai cittadini paternesi che hanno voluto sposare l’iniziativa di democrazia partecipata proposta dalla Misericordia.

«L’evento di sabato – ha commentato il governatore Aiello – rappresenta il momento conclusivo di questa iniziativa fortemente voluta dai cittadini. Il grazie va a tutti coloro che hanno votato per l’acquisto dei defibrillatori, credendo nell’importanza della rianimazione cardiopolmonare e della defibrillazione precoce, all’amministrazione e anche agli esercizi commerciali che stanno concedendo gratuitamente l’energia elettrica per le teche allarmate.

“Salvare una vita significa salvare il mondo intero”, così come abbiamo scritto nelle targhe posizionate vicino alle teche che contengono i defibrillatori, per ricordare l’importanza di questa giornata».