La Misericordia di Paternò porta la Croce del Giubileo tra istituzioni e luoghi del bisogno

PATERNÒ – Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta ieri dalla Misericordia di Paternò, che ha accolto la Croce del Giubileo, segno di fede, fraternità e continuità del pellegrinaggio che sta attraversando l’Italia, passando di Misericordia in Misericordia.

La cerimonia si è aperta con la solenne consegna della Croce da parte della Misericordia di Ragalna a quella di Paternò, alla presenza del correttore spirituale don Nuccio Puglisi, che ha accompagnato i confratelli e le consorelle in tutte le tappe del percorso cittadino.

La Croce, simbolo di speranza e di servizio, è stata portata nei luoghi rappresentativi della vita comunitaria e dell’impegno quotidiano per il bene comune. Tra le prime tappe, l’incontro con le forze dell’ordine: polizia locale, guardia di finanza, stazione dei carabinieri e distaccamento dei vigili del fuoco, come gesto di ringraziamento verso chi ogni giorno garantisce sicurezza e tutela alla cittadinanza.

Successivamente, la Croce ha raggiunto Piazza della Regione, dove il sindaco e l’amministrazione comunale hanno accolto la delegazione, rinnovando il valore di collaborazione e vicinanza tra istituzioni e volontariato.

Particolarmente toccanti le visite nei luoghi della sofferenza e della cura:

all’ ospedale di Paternò , con l’accoglienza del cappellano Fra Antonio Vitanza e la visita ai ricoverati e al personale sanitario;

, con l’accoglienza del cappellano Fra Antonio Vitanza e la visita ai ricoverati e al personale sanitario; presso una casa di ospitalità per anziani , per portare conforto agli ospiti e sostegno agli operatori;

, per portare conforto agli ospiti e sostegno agli operatori; alla casa di accoglienza per minori , dove la Croce è stata accolta da don Enzo Algeri;

, dove la Croce è stata accolta da don Enzo Algeri; alla Mensa Sociale “La Bisaccia del Pellegrino”, guidata dal diacono don Salvatore Mazzamuto, insieme ai tanti volontari che ogni giorno si prendono cura dei più fragili.

La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta da don Nuccio Puglisi e concelebrata da don Salvatore Alì, vicario foraneo del XII Vicariato Paternò-Ragalna, da don Calogero Falcone, correttore regionale delle Misericordie siciliane, e dal diacono don Salvatore Mazzamuto. Alla celebrazione hanno preso parte numerosi fedeli, autorità civili e militari, associazioni e confraternite cittadine.

Al termine, è stata presentata e condivisa una testimonianza firmata dal correttore spirituale e dal governatore della Misericordia di Paternò, controfirmata da tutti i confratelli e le consorelle, come segno di unità, fede e servizio vissuto concretamente nella comunità.