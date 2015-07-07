La Misericordia si trasferisce al centro "Un nonno per amico"
Protocollo d'intesa con il Comune: lasciati i locali ormai fatiscenti di via Collegio
A cura di Redazione
07 luglio 2015 20:08
95047.it L'associazione di volontariato della Misericordia paternese cambia sede. Si trasferisce dai locali ormai fatiscenti (ed anche pericolanti) di via Collegio, per andare ad occupare quelli al primo piano del Centro "Un nonno per Amico". La firma al protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale è giunta nei giorni scorsi.
"La nostra opera di volontariato prosegue con ancora più forza - spiega il presidente Salvo Carcagnolo - ne approfitteremo anche per "animare" la realtà del Centro. Da parte nostra, l'impegno prosegue con una nuova sede che per noi era divenuta ormai necessaria".
[Credits photo: Antonino Carobene]