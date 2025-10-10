La Misterbianchese Lucia Longo ricordata con il Premio Donna Fidapa 2025

Sabato 11 ottobre, alle ore 17:00, presso le Cantine Privitera di Gravina di Catania (via Nino Martoglio n. 33), si terrà un evento aperto al pubblico organizzato dalla Fidapa Sezione Gravina di Catan...

Sabato 11 ottobre, alle ore 17:00, presso le Cantine Privitera di Gravina di Catania (via Nino Martoglio n. 33), si terrà un evento aperto al pubblico organizzato dalla Fidapa Sezione Gravina di Catania e Paesi Etnei e dalla Fidapa Sezione di Misterbianco per rendere omaggio alla memoria della Dottoressa Lucia Longo.

Figura molto conosciuta e stimata anche a Paternò, Lucia Longo ha ricoperto, tra i vari incarichi, quello di Capo Settore Affari Generali e Servizi Sociali e di Capo Settore Cultura, Turismo, Biblioteca e Sport per il Comune di Paternò. È stata inoltre Presidente della Fidapa di Misterbianco nel biennio 2017/2019.

Durante la cerimonia sarà consegnato il Premio “Donna Fidapa 2025” a Roberta Scuderi, in memoria della madre Lucia Longo.

Numerosi gli interventi in programma, tra cui quello del Prof. Matteo Licari, docente ordinario di Sociologia dei Gruppi presso l’Università di Firenze. Licari relazionerà sul tema “Metafisica della Luce e Mission della Fidapa BPWI”, partendo dalla tradizionale Cerimonia delle Candele, evento simbolico che unisce le donne Fidapa di tutto il mondo nell’impegno per i diritti femminili, la pace e la collaborazione.

L’appuntamento sarà un momento di memoria e condivisione per ricordare Lucia Longo non soltanto come dirigente pubblica e professionista di valore, ma anche come donna profondamente impegnata nel sociale e nell’associazionismo: un esempio di virtù, luce e dedizione per tutti coloro che l’hanno conosciuta.

L’incontro è aperto a tutti: amici, colleghi, cittadini e quanti desiderano partecipare a questo sentito omaggio.