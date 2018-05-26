La morte di Nadia Toffa », la bufala terribile che sta facendo indignare il web

Davvero senza scrupoli chi ha messo sul web la notizia falsa della morte di Nadia Toffa.

Si sa che Nadia Toffa, dopo il suo annuncio in cui disse di lottare contro un tumore e gli ultimi sviluppi della conduttrice de “Le Iene”, assente dalla trasmissione da qualche settimana per via delle cure che necessitano riposo.

Ma come spesso accade in questi casi, l’interesse dei suoi fans e dei telespettatori della trasmissione di Italia 1 può essere un’arma a doppio taglio per siti, blog e pagine Facebook interessate solo a monetizzare con il click-baiting, ovvero lanciando su facebook un’esca per avere dei click.

La notizia sta facendo infatti il giro del web ed è una bufala terribile, la foto, che vi mostriamo raffigura una finta pagina web del quotidiano La Repubbica,, per lo più Repubblica scritto senza la “l” con un titolo tra l’altro sgrammaticato. «Non c’è la fatta – c’è scritto, in barba alla lingua italiana – Morta Nadia Toffa, addio alla conduttrice e annunciatrice delle Iene».

La notizia condivisa da un migliaia di utenti si immediatamente diffusa ma una cosa è certa Nadia Toffa è viva e vegeta.