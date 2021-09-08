LA NASA CONFERMA: “PRELEVATO IL PRIMO CAMPIONE DI ROCCIA SU MARTE”

La Nasa ha confermato che il suo rover Perseverance è riuscito a prelevare il primo campione di roccia su Marte. "I've got it!" (l'ho preso), ha twittato l'agenzia spaziale Usa, postando una foto del...

La Nasa ha confermato che il suo rover Perseverance è riuscito a prelevare il primo campione di roccia su Marte. "I've got it!" (l'ho preso), ha twittato l'agenzia spaziale Usa, postando una foto del campione.

Il campione è stato raccolto il 1 settembre, ma inizialmente la Nasa non era sicura che il rover avesse tenuto con successo il prezioso carico, perché le immagini iniziali scattate in condizioni di scarsa luminosità non erano chiare.

Dopo aver scattato una nuova foto in modo che il controllo della missione potesse verificarne il contenuto, Perseverance ha trasferito il tubo all'interno del rover per ulteriori misurazioni e immagini, quindi ha sigillato ermeticamente il contenitore. "È un risultato epocale e non vedo l'ora di vedere le incredibili scoperte prodotte da Perseverance e dal nostro team", ha dichiarato l'amministratore della Nasa, Bill Nelson in una nota.