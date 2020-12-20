LA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS È IN ITALIA: IL PRIMO CASO IDENTIFICATO IN UN PAZIENTE A ROMA

Un paziente positivo alla nuova variante del coronavirus è stato individuato in Italia. "Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'...

Un paziente positivo alla nuova variante del coronavirus è stato individuato in Italia. "Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna", si legge in una nota del ministero della Salute.

"Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute", prosegue la nota.